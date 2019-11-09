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Сколько чувств у человека на самом деле 

Рамблер 38 минут назад
Сколько чувств у человека на самом деле
Фото: depositphotos.com
Считается, что первым описал и дал название человеческим чувствам Аристотель. По мнению философа, у человека пять чувств — вкус, обоняние, зрение, слух и осязание. Современные ученые не столь категоричны в своих рассуждениях. "Рамблер" выяснил, сколько чувств у человека на самом деле.
На первый взгляд, все логично: за каждое из пяти чувств отвечает определенный орган — язык, нос, глаза, уши и кожа. На это в своей классификации опирался Аристотель. Позже ученые выяснили, что представление о вкусе пищи или громкости звука человек получает благодаря клеткам-рецепторам, расположенным в соответствующем органе. Еще позже специалисты заметили, что рецепторы есть не только у перечисленных органов, и смогли выделить еще четыре чувства.
За чувство тепла отвечает термоцепция, благодаря тому же механизму человек замечает отсутствие тепла. Чувство равновесия, или эквибриоцепция, позволяет восстанавливать положение тела на неровных поверхностях, например, если человек споткнулся. Чувство боли — ноцицепция — восприятие болевых стимулов происходит благодаря специальным рецепторам, расположенным не только в коже, но и других органах. Чувство тела — проприоцепция и осознание положения своего тела. Благодаря проприоцепции человек с закрытыми глазами легко может определить, в какой точке пространства находится одна часть тела относительно другой, и, например, дотронуться пальцем до носа, не подглядывая.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Наука
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