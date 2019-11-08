Кардиологи объяснили, как погода влияет на сердце

Кардиологи объяснили, как смена погоды влияет на сердце

Резкая и аномальная смена погоды может негативно влиять на состояние сердца. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

Специалисты ведомства подготовили рекомендации, которые позволяет перенести переходный период без угрозы для здоровья.

"Остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей. Наиболее частыми симптомами является головная боль, слабость, возможно тошнота, кровотечения из носа, что чаще всего обусловлено перепадами артериального давления", — сформулировала проблему врач-кардиолог Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.

Сообщается, что во время переходного погодного периода врачи советуют соблюдать щадящий режим дня, избегать переутомления и стрессов. Чтобы скачок давления не застал врасплох, специалисты призывают пользоваться тонометром.

"Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу", — подчеркнула врач.

Риск инсульта, как ранее заявили представители медицинского сообщества, напрямую касается людей с избыточным весом, курильщиков, любителей алкоголя, кофе, газировки и сладостей. Профилактикой недуга могут выступить аэробные нагрузки.