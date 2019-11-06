Как мужчина начал вырабатывать пиво в своем животе

Удивительный случай зафиксировали американские ученые из Университета Ричмонда. Они рассказали о том, что из-за редкого синдрома организм мужчины начал сам вырабатывать пиво.

Как выяснил "Рамблер", у 46-летнего американца еще в 2011 году начал проявляться "синдром автоброжения". Это случилось после того, как он поранил палец и принял рекомендованный врачом курс антибиотиков. Через неделю после завершения приема он стал замечать странности в своем самочувствии.

Мужчина жаловался на "туман в голове", забывчивость, приступы агрессии и нетипичное поведение. Врачи не могли понять, что происходит, пока мужчину не задержали за вождение в нетрезвом виде.

Он точно знал, что не выпил ни капли спиртного, но тесты показали в его крови 200 мг/дл алкоголя. Примерно такое же опьянение человек получает после десяти порций горячительных напитков.

Дальше в ситуации разбирались специалисты. Оказалось, что анализы мужчины были в норме, но в его стуле обнаружили Saccharomyces cerevisiae — пивные дрожжи илиУдивительный случай зафиксировали американские ученые из Университета Ричмонда. Они рассказали о том, что из-за редкого синдрома организм мужчины начал сам вырабатывать пиво.

Так, у 46-летнего американца еще в 2011 году начал проявляться "синдром автоброжения". Это случилось после поранил палец и принял рекомендованный врачом курс антибиотиков. Через неделю после завершения приема н стал замечать странности в своем самочувствии.

Мужчина жаловался на "туман в голове", забывчивость, приступы агрессии и нетипичное поведение. Врачи не могли понять, что происходит, пока мужчину не задержали за вождение в нетрезвом виде.

Он точно знал, что не выпил ни капли спиртного, но тесты показали в его крови 200 мг/дл алкоголя. Примерно такое же опьянение человек получает после десяти порций горячительных напитков.

Дальше в ситуации разбирались специалисты. Оказалось, что в анализы мужчины были в норме, но в его стуле обнаружили Saccharomyces cerevisiae — пивные дрожжи или сахаромицеты. Это вещество применяют для ферментации углеводов и производства алкоголя.

Но врачи так и не поняли, как оно попадает в организм больного. Мужчина продолжал "самоопьяняться", пока в Университете Ричмонда ему не решили выписать комбинацию из пробиотиков и противогрибковых препаратов для лечения микрофлоры кишечника.

«Мы считаем, что симптомы нашего пациента были вызваны воздействием антибиотиков, что привело к изменению его желудочно-кишечного микробиома и разрастанию грибков», — объяснили врачи.

Интересно, что несмотря на свою опасность "синдром автоброжения все еще мало изучен".