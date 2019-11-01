Жизнь рядом с ЛЭП: как это влияет на здоровье человека

Современный человек практически в течение всей своей жизни находится под воздействием огромного количества электромагнитных полей. Дома у каждого есть и постоянно работают разные электроприборы, мы несколько часов в день держим у головы мобильный телефон, на работе пользуемся офисной техникой. Но при этом мы панически боимся близкого соседства с линиями электропередач. Насколько эти страхи обоснованы, ученые спорят уже много лет.

Влияние ЛЭП на людей, растения и животных системно стали изучать с 1972 года. Лаборатория радиационной биофизики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова стала первой научной площадкой для изучения влияния магнитного поля на человека. Исследователи этой лаборатории после серии экспериментов и наблюдений утверждали, что антропогенное магнитное поле обладает намного более высокой интенсивностью по сравнению с естественной. И как раз ЛЭП попали в список основных источников антропогенного излучения наряду с мощными радиопередатчиками и электротранспортом.

Например, напряжённость электрических полей рядом с ЛЭП составляла до тысячи вольт на один метр. Но стоит удалиться всего на сто метров — и воздействие падает до нескольких десятков вольт. Чем же чревато для человека нахождение рядом с эпицентром такого излучения? Многие медики заявляют, что ЛЭП, расположенная в десяти метрах от дома, может привести в течение нескольких лет к явным нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, нервным расстройствам, хроническим мигреням, эндокринным нарушениям, половому бессилию и даже к онкологии. Другие врачи считают, что подобные утверждения — это как минимум преувеличение. Однако прямых доказательств, полученных в результате длительных исследований, нет ни у тех, ни у других.

В 2010 году группа ученых (Kroll M, Swanson J, Vincent T, Draper G) из Онкологического центра Уэльса опубликовала результаты исследований влияния электромагнитного излучения высоковольтных линий на заболеваемость населения разными видами рака.

Оказалось, что в исследуемой группе добровольцев, в течение нескольких лет подвергавшихся излучению от ЛЭП, показатели летальности зафиксированы намного ниже прогнозируемых, мало того, исследователи не смогли доказательно подтвердить предположения об опасности такого излучения на здоровье человека. Некоторое превышение среднестатистической заболеваемости онкологией легких у женщин было зафиксировано в той группе, которая длительное время жила ближе всего к линиям электромагнитных передач. Исследование не подтвердило ранее декларируемую зависимость воздействия электромагнитных полей и заболеваний с острым миелоидным лейкозом, другими видами рака лимфатической системы и самоубийствами. Несмотря на многочисленные и всесторонние исследования, за последние 20 лет не удалось достичь консенсуса относительно канцерогенного воздействия на человека магнитных и электрических полей.

Схожие изучения, которые проводили российские ученые из Российского научного центра рентгенорадиологии, дали иную картину и стали поводом для ряда публикаций, довольно противоречивых и спорных по мнению ученых из других стран. Российские коллеги тем не менее считают доказанным, что электромагнитное излучение может спровоцировать некоторые болезни, в том числе резкий рост количества лейкоцитов, проблемы работы сердца и скачки артериального давления. Некоторые ученые идут еще дальше и предполагают даже нарушения на клеточном уровне.

Пока ученые продолжают исследовать эту тему, можно превентивно обезопасить себя от угрозы, которую может нести электрическое поле. В нашей стране максимально допустимым для абсолютно безопасной жизни человека в жилых зданиях принято значение такого излучения не более 0,5 кВ/м; для территории зоны жилой застройки — не выше 1 кВ/м.

При близком расстоянии ЛЭП и жилого здания можно использовать в качестве защиты заземленную крышу из профнастила или металлочерепицы, арматурную сетку внутри стен здания. Исходя из этого, можно считать железобетонные стены наиболее безопасными при наличии поблизости ЛЭП. И пока исследования продолжаются, некоторые страны уже приняли предельное нормативное значение напряженности поля — 20 кВ/м.