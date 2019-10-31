Разработан наноматериал для лечения рака печени

В Китае разработали наноматериал для лечения рака печени

Новый наноматериал, который в будущем может повысить эффективность лечения рака печени, разработали ученые Китая.

Об этом пишет научный журнал ACS Applied Materials and Interfaces.

Разработка специалистов из Сучжоукского института биомедицинской инженерии и технологий позволяет решить проблему отсутствия чувствительности гипоксических областей злокачественных опухолей к лучевой терапии.

Наночастицы разработаны на основе диоксида кремния и золота. Их можно доставить к опухолям при помощи внутривенного введения и вместе с препаратом телазамин, усиливающим противоопухолевый эффект лечения в условиях недостатка кислорода.

Эксперименты на мышах показали, что ткани опухоли при применении наночастиц стали более чувствительны к лучевой терапии.

Учёные предполагают, что новый материал также способен помочь в лечении рака груди, лёгких и других видов онкологии. Исследования продолжаются.