Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае разработали наноматериал для лечения рака печени 

News.ru 5 часов назад
Разработан наноматериал для лечения рака печени
Фото: News.ru
Новый наноматериал, который в будущем может повысить эффективность лечения рака печени, разработали ученые Китая.
Об этом пишет научный журнал ACS Applied Materials and Interfaces.
Разработка специалистов из Сучжоукского института биомедицинской инженерии и технологий позволяет решить проблему отсутствия чувствительности гипоксических областей злокачественных опухолей к лучевой терапии.
Наночастицы разработаны на основе диоксида кремния и золота. Их можно доставить к опухолям при помощи внутривенного введения и вместе с препаратом телазамин, усиливающим противоопухолевый эффект лечения в условиях недостатка кислорода.
Эксперименты на мышах показали, что ткани опухоли при применении наночастиц стали более чувствительны к лучевой терапии.
Учёные предполагают, что новый материал также способен помочь в лечении рака груди, лёгких и других видов онкологии. Исследования продолжаются.
Видео дня. Реально ли внезапно впасть в летаргический сон
News.ru: последние новости
Учёные обнаружили неожиданную пользу холестерина Учёные обнаружили неожиданную пользу холестерина Медики назвали необычный признак скорой смерти Медики назвали необычный признак скорой смерти Малышева назвала четыре рождающих рак явления Малышева назвала четыре рождающих рак явления 
Теги:
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина
Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина 4
Названы условия полного излечения сахарного диабета
Названы условия полного излечения сахарного диабета 3
Парацетамол признали опасным
Парацетамол признали опасным
Медики назвали сигнал сердца о риске онкологии
Медики назвали сигнал сердца о риске онкологии
Правда ли, что от алкоголя толстеют
Правда ли, что от алкоголя толстеют 1
Видео
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как перестать храпеть
10:55
Как перестать храпеть
ЗОЖ
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Как впадают в летаргический сон
02:56
Как впадают в летаргический сон
ЗОЖ Наука
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение