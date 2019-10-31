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Стало известно, откуда берется тяга к алкоголю 

Рамблер 5 часов назад
Врачи выяснили, почему тяга к алкоголю так сильна и откуда она берется.
Американские ученые нашли участок в мозге, который и отвечает за формирование пагубных привычек, сообщает MedicalXpress.
Специалисты обнаружили нейронную сеть, которая проводит соединение. Именно оно и влияет на импульсивность, формируя аппетит и склонность принимать высокие дозы сладкого или, например, алкоголь.
Любопытно, что сама по себе импульсивность с чувством голода не связана. Такое заключение специалисты сделали после проведенного опыта на крысах, которые показали, что могут получить следующую порцию угощения, нажав на рычаг, и для этого им совсем не обязательно ждать, пока они физически проголодаются.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые назвали возраст, который считается самым опасным для здоровья.
Теги:
Наука , Видео
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