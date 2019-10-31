Стало известно, откуда берется тяга к алкоголю

Врачи выяснили, почему тяга к алкоголю так сильна и откуда она берется.

Американские ученые нашли участок в мозге, который и отвечает за формирование пагубных привычек, сообщает MedicalXpress.

Специалисты обнаружили нейронную сеть, которая проводит соединение. Именно оно и влияет на импульсивность, формируя аппетит и склонность принимать высокие дозы сладкого или, например, алкоголь.

Любопытно, что сама по себе импульсивность с чувством голода не связана. Такое заключение специалисты сделали после проведенного опыта на крысах, которые показали, что могут получить следующую порцию угощения, нажав на рычаг, и для этого им совсем не обязательно ждать, пока они физически проголодаются.