Какие анализы показывают наличие онкологии

Узнать о наличии онкологии можно только после того, как человек сдаст все анализы и пройдет необходимые исследования. Однако заподозрить наличие злокачественной опухоли могут помочь некоторые анализы. Если вы регулярно их сдаете, можете не волноваться об онкологии. "Рамблер" рассказывает, какие обследования помогают выявить наличие опухолей.

Общий анализ крови

Этот анализ может показать некоторые симптомы, которые сопровождают злокачественные опухоли. Так как кровеносная система очень страдает из-за того, что метастазы регулярно растут. Например, если у больного сильно понижен гемоглобин, это может говорить о наличии онкологии. Однако не спешите сразу ставить себе неутешительный диагноз, он падает и в других случаях. По одному анализу крови нельзя сказать, что у человека рак, анемия возникает при неправильном питании и недостатке железа. Поэтому врачи всегда перестраховываются, когда видят низкий гемоглобин у пациента.

Биохимический анализ крови

При этом исследовании важны несколько показателей. Во-первых, нужно смотреть на количество белка и альбумина. Опухоли активно потребляют белок, поэтому его количество в крови снижается. Если в крови много мочевины, это значит, что у человека плохо работают почки. При некоторых видах онкологии сильно меняется уровень сахара, снижается выработка инсулина и организм реагирует на повышение глюкозы.

Иммунологический анализ крови

Этот метод исследования является ключевым в определении наличия раковой опухоли. Он может оценивать развитие метастаз или прогресс в лечении. Анализ показывает специальные "раковые" маркеры, но их наличие на гарантирует заболевание человека на 100%. Для того, чтобы с уверенностью говорить о наличии раковой опухоли, нужны дополнительные исследования: УЗИ, МРТ.