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Помогут ли чипы от Маска бороться с болезнью Альцгеймера 

Рамблер 4 часа назад
Помогут ли чипы от Маска бороться с болезнью Альцгеймера
Фото: depositphotos.com
Проект Neuralink Илона Маска предполагает вживление в мозг компьютерных чипов. По словам Маска, IT-имплантаты, с помощью которых парализованные люди смогут полноценно общаться с внешним миром, а больные болезнью Альцгеймера — восстановить угасающую память, появятся уже в ближайшие годы.
Первые эксперименты на мышах уже были проведены, и в 87% случаев вживление чипов-имплантатов прошло успешно. Эксперименты на людях назначены на конец 2020 года. По словам Маска, после этого парализованные люди смогут диктовать текст сразу компьютеру просто усилием мысли.
Многие ученые из области биомедицины, а также нейрохирурги, считают, что проект Маска слишком хорош, чтобы быть правдой. Такие вещи срабатывают только в фантастических романах, считают они, а не в реальной жизни. И даже если сам чип действительно будет способен выполнить все задуманное Маском, останется одно слабое место — человеческий мозг. При вживлении чипа невозможно предсказать, как он поведет себя. Возможно рубцевание, воспламенение или другое его повреждение. Так что пока говорить о близкой победе над болезнями Альцгеймера или Паркинсона рано.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Наука
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