Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые рассмотрели устойчивость клеток к процессу, называемому ферроптозом, при котором клетки гибнут в присутствии железа из-за разрушения липидов в составе мембраны. Хотя многие невосприимчивые к лечению и агрессивные формы рака подвержены ферроптозу, со временем они могут развить механизмы для его блокирования.

Ферроптоз зависит от окисления липидов в мембране, однако молекула глутатионпероксидаза 4 (GPX4) действует как антиоксидант, препятствуя окислительным реакциям. Хотя существуют препараты, нацеленные на GPX4, большинство видов рака остаются устойчивыми к химиотерапии.

Исследователи нашли другую действующую как антиоксидант молекулу — FSP1, которая спасает раковые клетки в отсутствие GPX4. Кроме того, были выявлены потенциальные препараты, подавляющие ее действие. Так, для работы FSP1 необходим фермент N-миристоилтрансфераза (NMT). Если заблокировать NMT, то антиоксидантная активность прекратится.