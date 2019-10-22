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Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака 

Lenta.ru + ещё 5 14 часов назад
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Фото: Lenta.ru
Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Ученые рассмотрели устойчивость клеток к процессу, называемому ферроптозом, при котором клетки гибнут в присутствии железа из-за разрушения липидов в составе мембраны. Хотя многие невосприимчивые к лечению и агрессивные формы рака подвержены ферроптозу, со временем они могут развить механизмы для его блокирования.
Ферроптоз зависит от окисления липидов в мембране, однако молекула глутатионпероксидаза 4 (GPX4) действует как антиоксидант, препятствуя окислительным реакциям. Хотя существуют препараты, нацеленные на GPX4, большинство видов рака остаются устойчивыми к химиотерапии.
Исследователи нашли другую действующую как антиоксидант молекулу — FSP1, которая спасает раковые клетки в отсутствие GPX4. Кроме того, были выявлены потенциальные препараты, подавляющие ее действие. Так, для работы FSP1 необходим фермент N-миристоилтрансфераза (NMT). Если заблокировать NMT, то антиоксидантная активность прекратится.
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