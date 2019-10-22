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Почему при бешенстве развивается водобоязнь 

Рамблер 17 часов назад
Почему при бешенстве развивается водобоязнь
Фото: depositphotos.com
Бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание, заразиться которым можно через укус пораженного этим недугом животного. Крайне важно вовремя начать лечение, иначе вполне возможен летальный исход.
У этого тяжелого заболевания среди многочисленных симптомов есть один, который особенно сильно привлекал внимание исследователей — водобоязнь. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В связи с невысокой распространяемостью бешенство относят к "забытым" болезням, и очень зря. Укусить зараженный зверь может абсолютно любого человека. Инкубационный период может длиться от 10 дней и достигать одного года. Выделяют три стадии болезни: начальную, возбуждения и стадию паралича. Водобоязнь относится ко второй стадии.
Гидрофобия проявляется буквальным страхом перед водой. Не только панической психологической боязнью, но и физической невозможностью употреблять воду внутрь. При попытке попить воды (в более поздней стадии и достаточно лишь поднести к губам стакан) у инфицированного человек возникает судорожное сокращение мышц горла. Дыхание становится учащенным и сбивчивым. Почему так? Как боязнь воды связана с болезнью?
На самом деле бешенство — это пример вируса, который отчасти контролирует поведение хозяина. Сначала поверхностно, но затем все сильнее и сильнее.
Инфекция попадает в ткани и нервную систему, а в довершение всего — поражает и слюнные железы. После этого укус заболевшего становится смертельно опасным. Но если бы зараженный не страдал водобоязнью, то он бы сглатывал слюну, тем самым резко снижая вероятность распространения болезни. Но вирус умен — он хочет обеспечить себе дальнейшее распространение, поэтому он воздействует на мозг и моделирует поведение тела, в котором живет.
Помните, что при укусе потенциально опасного животного необходимо срочно отправиться в больницу, чтобы обработать рану и пройти курс антирабической вакцинации. Бешенство излечимо, пока не начали проявляться первые симптомы болезни. Впоследствии вирус уже невозможно вывести из организма и тогда рано или поздно наступает смерть.
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