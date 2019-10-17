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Россиянам будут пересаживать органы свиней 

Мир24 3 часа назад
В России могут начать использовать генномодифицированных животных для трансплантации органов людям. В качестве возможного источника называются свиньи, органы которых больше остальных животных похожи на человека. Об этом рассказал «360» руководитель Центра коллективного пользования Института биологии гена РАН, кандидат биологических наук Алексей Дейкин.
Исследователи из Московского физико-технического института уже подписали соглашение о совместном проекте с китайскими коллегами. Ученые планируют создать генетически модифицированных животных, которые смогут «вынашивать» органы для последующей пересадки человеку.
По словам Дейкина, сейчас ученые практикуют выращивание органов «в пробирке», но этот процесс крайне дорогой и долгий, а вырастить орган внутри живого организма должно быть значительно проще.
Если проект будет успешным, то это может спасти сотни тысяч людей, которым требуется трансплантация органов, а человеческое донорство отойдет на второй план.
Напомним, в 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй впервые изменил ДНК человеческих эмбрионов. Он модифицировал ген CCR5, чтобы добиться невосприимчивости к ВИЧ. В результате на свет появились две девочки, здоровые, несмотря на то, что их отец был инфицирован. Эксперимент вызвал бурные дискуссии в научном сообществе. Большинство ученых сочли его неэтичным.
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Наука , Видео , Новости , РАН
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