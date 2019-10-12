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Обнаружена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга 

Lenta.ru + ещё 19 8 часов назад
Обнаружена связь между ходьбой и старением мозга
Фото: Lenta.ru
Медленная ходьба связана с более ранним старением мозга, к такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине (США). Результаты научной работы опубликованы на сайте JAMA Network.
В исследовании принимали участие более 900 человек, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет. За здоровьем испытуемых наблюдали с трехлетнего возраста.
Выяснилось, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
Эксперты отметили, что у людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга и плотность коры головного мозга. Кроме того, исследователи выявили у них признаки, связанные с болезнью малых сосудов. Все это, подчеркивают ученые, свидетельствует о раннем старении мозга.
Также эксперты попросили группу из восьми человек оценить по фотографиям возраст человека. Оказалось, что те, кто ходит медленно, выглядят старше своих более подвижных ровесников.
Ранее ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет вызывают преждевременное старение мозга. Оказалось, что за исключением высокого уровня холестерина все другие факторы, особенно курение, кровяное давление и диабет, способствуют уменьшению количества серого вещества — совокупности клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров.
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