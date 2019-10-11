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Что происходит с человеком, когда он впадает в кому 

Рамблер 6 часов назад
Слово "кома" впервые появилось в греческом. Оно означает состояние сна. В современных языках кома означает бессознательное состояние, когда повреждается мозг или отключается кровоток. "Рамблер" попытался разобрать, как устроено лечение и что происходит с человеком, который впадает в кому.
Когда человек находится в таком сне, он жив и иногда дышит самостоятельно. Он не может есть, двигаться и не реагирует на раздражители. Его невозможно разбудить или побудить к каким-то действиям.
Каждая кома отличается и зависит от того, в какой части мозга возникает кислородное голодание. Именно поэтому одни пациенты могут шевелить конечностями, а другие не в состоянии даже дышать. Существует шкала комы Глазго, она присваивает состояниям рейтинг от 3 до 15. 3 считается глубокой комой, а 15 ставят тогда, когда человек находится в здравом рассудке. Как правило, врачи подключают бессознательного человека на внутривенное питание и аппараты искусственного вентилирования. Такие машины помогают поддерживать жизнь пациента, а медсестры двигают его конечности, чтобы не случилось атрофии.
В среднем кома длится от двух до четырех недель. Чем дольше и глубже кома, тем меньше шансов на то, что пациент проснется.
Некоторые исследования показывают, что те пациенты, которые находятся в коме, выздоравливают быстрее, если слышат голоса своих друзей и родных. Это дает ученым говорить о том, что человек может слышать и реагировать на внешние признаки, проявляя мозговую активность. Однако до сих пор нет никакой возможности понять, так ли это на самом деле. Кроме того, нет точных способов, которые помогут вывести человека из комы. Как правило, различные мозговые травмы или проблемы с тромбами могут погрузить человека в длительную кому.
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