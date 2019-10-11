Найден способ справиться с особо опасным раком

Ученые Института Фрэнсиса Крика и Королевского колледжа Лондона обнаружили уникальный тип иммунных клеток в тканях молочной железы человека. Оказалось, что люди со значительным количеством этих клеток с большей вероятностью выживут в случае рака груди. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выявили специфический подтип гамма-дельта-Т-клеток, чье присутствие связано с ремиссией у больных с трижды негативным раком грудной железы. Гамма-дельта-Т-клетки являются специализированными клетками, которых изначально находили в кишечнике и коже человека.

Ежегодно диагностируется около 55 тысяч новых случаев рака молочной железы, из которых около 15 процентов являются трижды негативными. Эта агрессивная разновидность опухолей не реагирует на гормональную терапию, а химиотерапия сдерживает их развитие в течение короткого периода времени.

По словам ученых, открытие поможет в разработке новых методов, увеличивающих шансы пациентов на выживание и выздоровление. Можно искусственно стимулировать выработку гамма-дельта-Т-клеток для борьбы с опухолями либо пересаживать их из тканей донора.