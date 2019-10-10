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Ученые нашли связь между перееданием и недосыпом 

Москва24 + ещё 2 6 часов назад
Ученые нашли связь между перееданием и недосыпом
Фото: Москва24
Ученые Северо-Западного Университета штата Иллинойс в США пришли к выводу, что при недосыпе людей тянет на жирную и нездоровую пищу. В эксперименте участвовали 25 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает "Мир 24".
Волонтеров поделили на две группы. Тем, кто попал в первую группу, разрешили высыпаться как следует, а оказавшимся во второй нельзя было спать более четырех часов. Опыт повторили через несколько недель, на этот раз поменяв группы местами.
Днем участников эксперимента кормили здоровой и сбалансированной пищей, но также предлагали выбрать блюдо по вкусу на "шведском столе". Как выяснилось, невыспавшиеся добровольцы охотно перекусывали калорийным фастфудом: картошкой фри, чипсами, пиццей и пончиками.
Согласно результатам анализов, недостаток сна повышает в организме уровень эндоканнабиноида 2-OG. Он также влияет на активность грушевидной коры головного мозга, которая играет ключевую роль в распознавании запахов.
Ученые пояснили, что при недосыпе обонятельные рецепторы начинают работать в усиленном режиме. Однако связь между определенными участками коры головного мозга ослаблена, и организм неспособен оценить, сколько калорий ему действительно нужно. Как следствие, происходит так называемая "гиперкомпенсация", считают специалисты. В таком состоянии организм человека стремится получить больше пищи и энергии, чем ему требуется на самом деле.
Ранее ученые из Техасского университета в Остине нашли простой и эффективный способ быстро засыпать и лучше выспаться. Американские специалисты посоветовали перед сном принимать ванну, причем температура воды должна быть примерно +40–42 градусов. После такой ванны человек засыпает в среднем на десять минут быстрее, рассказали исследователи.
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Наука , Новости , Mir24.TV
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