В человеческом черепе найдено золотое сечение

Новое исследование утверждает, что некоторые пропорции внутри нашего черепа соответствуют формуле золотого сечения.

Золотое сечение является одним из самых известных математических понятий. Это деление непрерывной величины на две части в таком соотношении, при котором меньшая часть относится к большей так же, как большая ко всей величине. Многие художники сознательно использовали пропорции золотого сечения в своих картинах, поскольку они считались эталоном красоты и гармонии.

В новом исследовании группа неврологов утверждает, что золотое сечение можно найти внутри черепа человека. Учёные сравнили 100 физиологически нормальных человеческих черепов с 70 представителями разных видов млекопитающих. Особый интерес вызвала линия, называемая носоглоточной дугой. Эта дуга проходит от переносицы до конца затылка, и на ней же находится точка пересечения двух теменных швов, которая делит всю линию на две неравные части.

Пропорция золотого сечения равна 1,618. Части носоглоточной дуги образуют отношение примерно в 1,6. По мнению учёных, это очень близко к идеальным пропорциям.

Анализ черепов других млекопитающих показал, что аналогичная пропорция носоглоточной дуги приближается к золотому сечению по мере эволюционного усложнения изучаемого вида.

Авторы работы считают, что это открытие может иметь большое значение для антропологии и эволюции, однако научное сообщество пока относится к этому заявлению скептически.