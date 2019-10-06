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В человеческом черепе найдено золотое сечение 

Naukatv.ru 2 часа назад
В человеческом черепе найдено золотое сечение
Фото: Naukatv.ru
Новое исследование утверждает, что некоторые пропорции внутри нашего черепа соответствуют формуле золотого сечения.
Золотое сечение является одним из самых известных математических понятий. Это деление непрерывной величины на две части в таком соотношении, при котором меньшая часть относится к большей так же, как большая ко всей величине. Многие художники сознательно использовали пропорции золотого сечения в своих картинах, поскольку они считались эталоном красоты и гармонии.
В новом исследовании группа неврологов утверждает, что золотое сечение можно найти внутри черепа человека. Учёные сравнили 100 физиологически нормальных человеческих черепов с 70 представителями разных видов млекопитающих. Особый интерес вызвала линия, называемая носоглоточной дугой. Эта дуга проходит от переносицы до конца затылка, и на ней же находится точка пересечения двух теменных швов, которая делит всю линию на две неравные части.
Пропорция золотого сечения равна 1,618. Части носоглоточной дуги образуют отношение примерно в 1,6. По мнению учёных, это очень близко к идеальным пропорциям.
Анализ черепов других млекопитающих показал, что аналогичная пропорция носоглоточной дуги приближается к золотому сечению по мере эволюционного усложнения изучаемого вида.
Авторы работы считают, что это открытие может иметь большое значение для антропологии и эволюции, однако научное сообщество пока относится к этому заявлению скептически.
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