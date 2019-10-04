Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Падение доходов опасно для мозга молодых людей 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
Падение доходов опасно для мозга молодых людей
Фото: ИД "Собеседник"
Снижение материального достатка может негативно повлиять на мозг, как выяснили исследователи.
К такому выводу пришли ученые из исследовательского центра Inserm во Франции. В ходе исследования ученые наблюдали за 3 287 жителями США в возрасте от 23 до 35 лет. Выяснилось, что если у этой группы населения годовой доход снижался на 25% или больше, то это часто провоцировало проблемы с мышлением и в целом снижало здоровье мозга в среднем возрасте.
Наблюдения за американцами начались в конце нулевых годов, когда в стране появились признаки серьезной рецессии и многие граждане столкнулись со снижением реальных доходов. В результате были получены доказательства того, что волатильность материального достатка (то есть его способность резко сокращаться) в пиковые для работающего человека годы жизни связана с процессом старения мозга в зрелом возрасте.
Крепость мыслительных процессов участников исследования ученые наблюдали и оценивали с помощью специальных тестов на мышление и память. Чем сильнее снижался доход человека, тем хуже он впоследствии справлялся с этими тестами. Такие результаты сохранялись даже с поправкой на другие факторы, способные негативно влиять на мышление, вроде повышенного артериального давления, курения, уровней образования и физической активности.
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
ИД «Собеседник»: последние новости
Сокращение калорийности питания на 15% в сутки останавливает старение Сокращение калорийности питания на 15% в сутки останавливает старение Пищевые добавки с кальцием и витамином D не повышают риск инфарктов Пищевые добавки с кальцием и витамином D не повышают риск инфарктов Побочные эффекты антидепрессантов могут быть серьезно переоценены Побочные эффекты антидепрессантов могут быть серьезно переоценены
Комментарии1
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как уберечь себя от цистита осенью и зимой
Как уберечь себя от цистита осенью и зимой
Из-за чего возникают панические атаки
Из-за чего возникают панические атаки2
Почему мы много едим зимой
Почему мы много едим зимой
Потеря зубов может привести к болезням сердца
Потеря зубов может привести к болезням сердца2
Сколько часов нужно спать на самом деле
Сколько часов нужно спать на самом деле5
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Популярные лекарства оказались канцерогенами
02:31
Популярные лекарства оказались канцерогенами
Новости
Как не подцепить гепатит от близкого человека
03:10
Как не подцепить гепатит от близкого человека
ЗОЖ
Как аллергия провоцирует болезни сердца
05:50
Как аллергия провоцирует болезни сердца
Наука Болезни и лекарства
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
04:17
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Наука
Главные предвестники инсульта
03:19
Главные предвестники инсульта
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение