Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Израиле разработали вакцину от рака 

Большая Азия 8 часов назад
В Израиле разработали вакцину от рака
Фото: Большая Азия
По словам исследователей, новая методика исключает необходимость в химиотерапии — традиционного способа воздействия на раковые опухоли. Специалисты заявляют, что инновационный препарат позволяет целиком избавиться от меланомы, а также предотвращает дальнейшее развитие онкозаболевания. Вакцина создавалась в течение пяти лет. По словам экспертов, лекарственное вещество способно действовать на злокачественные образования мягко и не мешает привычному образу жизни пациента.
В настоящее время высокая эффективность вакцины подтверждена опытами на грызунах. Исследователи планируют в ближайшие 5-10 лет проводить клинические испытания с людьми, которые страдают от меланомы. Торговая реализация препарата начнётся после всех подтверждающих тестов.
Главные предвестники инсульта
Большая Азия: последние новости
Японские учёные создали универсальную кровь Японские учёные создали универсальную кровь В Японии провели уникальную операцию на глазах В Японии провели уникальную операцию на глазах Первый фестиваль кошек прошёл в Турции Первый фестиваль кошек прошёл в Турции
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ожирение оказалось полезным
Ожирение оказалось полезным
Лекарства, которые могут испортить ваше зрение
Лекарства, которые могут испортить ваше зрение
Ученые озвучили как татуировки улучшают здоровье
Ученые озвучили как татуировки улучшают здоровье
Женщина приняла рак за бородавку
Женщина приняла рак за бородавку
Эксперты назвали ранние признаки деменции
Эксперты назвали ранние признаки деменции
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Как аллергия провоцирует болезни сердца
05:50
Как аллергия провоцирует болезни сердца
Наука Болезни и лекарства
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
04:17
Что чувствует человек за несколько минут до смерти
Наука
Главные предвестники инсульта
03:19
Главные предвестники инсульта
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение