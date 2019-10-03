В Израиле разработали вакцину от рака

По словам исследователей, новая методика исключает необходимость в химиотерапии — традиционного способа воздействия на раковые опухоли. Специалисты заявляют, что инновационный препарат позволяет целиком избавиться от меланомы, а также предотвращает дальнейшее развитие онкозаболевания. Вакцина создавалась в течение пяти лет. По словам экспертов, лекарственное вещество способно действовать на злокачественные образования мягко и не мешает привычному образу жизни пациента.

В настоящее время высокая эффективность вакцины подтверждена опытами на грызунах. Исследователи планируют в ближайшие 5-10 лет проводить клинические испытания с людьми, которые страдают от меланомы. Торговая реализация препарата начнётся после всех подтверждающих тестов.