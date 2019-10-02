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Почему люди просыпаются прямо во время операций 

В городе N 13 часов назад
Почему люди просыпаются прямо во время операций
Фото: В городе N
Если вы считаете себя поклонником хорроров, то наверняка хотя бы раз наблюдали за сценой, где пациент просыпается прямо на операционном столе, все чувствует, но не может сообщить врачам, что уже не спит. Так вот: все это не просто фантазии сценаристов, а реальность, и, в принципе, случиться такое может с каждым из нас. Но почему же люди просыпаются во время операций, и неужели наркоз — настолько ненадежная вещь? Наконец, можно ли как-то предотвратить такое пробуждение? Сейчас расскажем.

Почему пациенты просыпаются?

Начнем с того, что перед каждой операцией врач-анестезиолог внимательно изучает медицинскую карту пациента, а также беседует с ним о его образе жизни и вредных привычках. Все потому, что все люди реагируют на наркоз по-разному, и задача анестезиолога состоит в том, чтобы рассчитать для вас оптимальную дозу анестетиков — седативного и паралитического. С их помощью вы должны оставаться без сознания на протяжении всей операции, при этом лекарства не должны нарушить ни на одну из жизненных функций вашего организма.
Если такую дозу рассчитали неправильно, и одного из анестетиков не хватило, вы можете проснуться еще до окончания хирургических манипуляций. Однако если препарата слишком много, последствия могут быть еще более страшными — вплоть до отказа отдельных внутренних органов и даже остановки сердца.
Чаще всего пробуждение под анестезией (его называют интранаркозным пробуждением) связано с индивидуальной восприимчивостью пациента к седативным, паралитическим или обеим группам препаратов. К примеру, если внезапно прекращается действие паралитического анестетика, а седативный все еще действует, человек ничего не почувствует, но может начать двигаться во сне. Как только врачи это понимают, анестезиолог вводит ему еще немного обездвиживающего вещества.
А вот если действовать перестает успокаивающее лекарство, а паралитическое — еще нет, пациент может прийти в сознание прямо на операционном столе и даже почувствовать боль. Вот только сказать об этом врачам он, к сожалению, не сможет — ведь он будет парализован.

Часто ли такое случается?

По статистике, риск пробуждения во время операции равен 1 к 19 тысячам. Казалось бы, не так уж много, однако, если учитывать, что только американские врачи ежедневно проводят около 130 тысяч операций, то цифра получается более внушительной — почти 7 человек в сутки. При этом 18% людей, которые просыпались раньше, чем нужно, утверждают, что чувствовали боль.

Как это предотвратить?

Надо отметить, что интранаркозное пробуждение — явление непредсказуемое, поэтому предотвратить его практически невозможно. Однако попытаться все-таки можно. Во-первых, медики советуют четко выполнять инструкции лечащего врача перед операцией. Во-вторых, следить за тем, чтобы в вашу медкарту вносились все заболевания, которыми вы страдали. Это поможет анестезиологу рассчитать правильную дозу «сонных» препаратов.
Кроме того, известно, что на действие анестетика могут повлиять ваши вредные привычки — употребление алкоголя и курение. Поэтому, если вам предстоит операция, от них лучше отказаться — хотя бы на время.
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