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Ученые рассказали о глобальной опасности мясной диеты 

News.ru 2 часа назад
Ученые рассказали об опасности мясной диеты
Фото: News.ru
Учёные из Великобритании рассказали, что мясная диета может быть значительно опаснее растительной. И её последствия сказываются не только на здоровье одного человека, но и на всём населении планеты.
Дело в том, говорят исследователи, что при сегодняшнем среднем уровне потребления мяса и сахара примерно лет через 30 человеческий род рискует оказаться на пороге глобального голодания. Поэтому специалисты советуют есть побольше орехов, фруктов и бобов. В отношении мяса эксперты рекомендуют ограничить рацион нормой в 14 г в течение дня, сообщает РИА Новости.
За год почти 11 млн человек умирает от болезней, вызванных чрезмерным потреблением мяса. Другими причинами возникновения, к примеру, онкологии или сердечно-сосудистых недугов называют чаще всего курение и злоупотребление алкоголем.
Ранее News.ru проанализировал самые популярные поисковые запросы россиян в системе «Яндекс», касающиеся приготовления пищи. Чаще всего пользователи ищут рецепты салатов — более 7 млн запросов за последний месяц, на втором месте — рецепты торта — более 5,6 млн запросов за сентябрь, на третьем — варианты приготовления курицы — 4,3 млн запросов, на четвёртом — картошка (более 3,4 млн раз). Пятое место поделили «мясо», «суп», «пирог» — 3,3 млн
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Наука , Яндекс , РИА Новости
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