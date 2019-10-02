Ученые рассказали об опасности мясной диеты

Ученые рассказали о глобальной опасности мясной диеты

Учёные из Великобритании рассказали, что мясная диета может быть значительно опаснее растительной. И её последствия сказываются не только на здоровье одного человека, но и на всём населении планеты.

Дело в том, говорят исследователи, что при сегодняшнем среднем уровне потребления мяса и сахара примерно лет через 30 человеческий род рискует оказаться на пороге глобального голодания. Поэтому специалисты советуют есть побольше орехов, фруктов и бобов. В отношении мяса эксперты рекомендуют ограничить рацион нормой в 14 г в течение дня, сообщает РИА Новости.

За год почти 11 млн человек умирает от болезней, вызванных чрезмерным потреблением мяса. Другими причинами возникновения, к примеру, онкологии или сердечно-сосудистых недугов называют чаще всего курение и злоупотребление алкоголем.