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Ученые выяснили, почему фруктоза опасна для печени 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Ученые выяснили, почему фруктоза опасна для печени
Фото: Российская Газета
Высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир, при этом схожее количество глюкозы так на показатели метаболизма не влияет. К такому выводу пришли исследователи из Центра диабета Джослин (Бостон), сообщается на сайте учреждения.
Таким образом получается, что "диетическая" фруктоза оказывает более негативное воздействие на здоровье, чем глюкоза, даже если они имеют одинаковую калорийность.
— Фруктоза заставляет печень накапливать жир. Она действует почти так же, как добавление в рацион большего количества жира. Это контрастирует с эффектом повышения в рационе уровня глюкозы, что помогает печени сжигать жир и, следовательно, фактически способствует более здоровому метаболизму, — отметил ведущий автор исследования, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе Рональд Кан.
В серии исследований на животных ученые сравнили влияние на метаболизм шести различных диет: питание с высоким содержанием фруктозы и глюкозы, эти же два варианта, но с повышенным уровнем жиров, а также обычный повседневный рацион и с добавлением жиров, но привычным количеством сахаров.
Специалисты, в частности, изучали уровень ацилкарнитинов в клетках печени, они вырабатываются, когда этот орган сжигает жиры. Высокий уровень ацилкарнитинов является плохим признаком, так как это означает, что в печени сжигается много жира. Наиболее значительная концентрация этих веществ была у животных, которых держали на диете с высоким содержанием жира и фруктозы. При этом подтвердилось, что глюкоза оказывает вспомогательное воздействие при сжигании жира.
Ученые также контролировали активность фермента CPT1А. В данном случае, чем его больше, тем лучше — он указывает на то, что митохондрии правильно выполняют свою работу по сжиганию жира. Исследователи обнаружили, что при рационе с высоким содержанием жира и фруктозы уровни CPT1А низкие, а митохондрии не могут функционировать должным образом.
Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.
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