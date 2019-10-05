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О чем на самом деле говорит хруст пальцев 

Рамблер 10 часов назад
О чем на самом деле говорит хруст пальцев
Фото: depositphotos.com
Хруст пальцев, оказывается, не так просто объяснить. Медики уже не один год ломают голову над этой загадкой.
Так, международная группа ученых провела специальное исследование, в результате которого выяснила, что виной возникновения характерного звука становятся маленькие пузырьки.
Оказалось, что в суставной жидкости есть маленькие пузырьки газа, которые разрушаются, когда суставы сжимаются. Они как бы частично «взрываются» из-за изменения давления. Однако, чтобы возник характерный звук, необходимо, чтобы в пузыре разрушилось около 30-40% объема.
«Пространство между концами фаланг заполнено синовиальной жидкостью — густой массой, которую выделяет одна из внутренних оболочек суставной сумки. Когда вы растягиваете сустав, резкое снижение давления внутри суставной сумки приводит к тому, что часть газа, растворенного в этой жидкости, образует пузырьки», — объяснил Абдул Баракат (Abdul Barakat) из лаборатории гидродинамики Политехнической школы в Палезо.
Причем ученые выяснили, что не всякий сустав может издать подобный звук, а если уж он хрустит, то это повторяется не чаще чем раз в 20 минут. Врачи выяснили, что о каких-либо заболеваниях хруст пальцев не говорит.
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