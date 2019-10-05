О чем на самом деле говорит хруст пальцев 

Хруст пальцев, оказывается, не так просто объяснить. Медики уже не один год ломают голову над этой загадкой.
Так, международная группа ученых провела специальное исследование, в результате которого выяснила, что виной возникновения характерного звука становятся маленькие пузырьки.
Оказалось, что в суставной жидкости есть маленькие пузырьки газа, которые разрушаются, когда суставы сжимаются. Они как бы частично «взрываются» из-за изменения давления. Однако, чтобы возник характерный звук, необходимо, чтобы в пузыре разрушилось около 30-40% объема.
«Пространство между концами фаланг заполнено синовиальной жидкостью — густой массой, которую выделяет одна из внутренних оболочек суставной сумки. Когда вы растягиваете сустав, резкое снижение давления внутри суставной сумки приводит к тому, что часть газа, растворенного в этой жидкости, образует пузырьки», — объяснил Абдул Баракат (Abdul Barakat) из лаборатории гидродинамики Политехнической школы в Палезо.
Причем ученые выяснили, что не всякий сустав может издать подобный звук, а если уж он хрустит, то это повторяется не чаще чем раз в 20 минут. Врачи выяснили, что о каких-либо заболеваниях хруст пальцев не говорит.