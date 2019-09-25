На каком боку лучше всего спать

Для большинства люде комфортным положением для сна является поза на боку. Для того, чтобы повысить качество и продолжительность сна, необходимо комфортное положение, в котором организм будет отдыхать. В детстве нас пугали тем, что нельзя спать на левом боку, чтобы не было нагрузки на сердце. Несмотря на то, что это очередная страшилка, люди продолжают в нее верить.

Эксперты утверждают, что существует наиболее комфортная поза для сна, которая будет полезна для нашего организма. Они опровергают все мнения и советуют спать на левом боку.

Чтобы доказать это суждение, они провели исследования. Выяснилось, что сон на левом боку укрепляет лимфатическую систему. Пока человек отдыхает, организм лучше фильтрует лимфатическую жидкость.

Кроме того, такая поза помогает улучшать пищеварение. Еда без труда проходит по толстому кишечнику, а желудок и поджелудочная находятся в более удобном положении. Более того, уменьшается изжога. Эффект наступает сразу же, поэтому, если вы почувствовали неприятные ощущения, лучше перевернуться на другой бок. Похожая история с сердцем — артериальная циркуляция становится лучше, а с самого важного органа снимается напряжение. С правой стороны тела расположена главная полая вена. При положении на левом боку давление на нее уменьшается, поэтому кровь в организме начинает циркулировать в несколько раз лучше.