Ученые нашли фрукт, замедляющий старение человека

Китайские ученые установили, что употребление фрукта под названием архат, позволяет замедлить старение.

Оказывается, что этот редкий фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, которые выступают предшественниками клеток крови, а также помогает регенерации.

По сообщению «Лента.ру», ученые провели опыты на мышах, которых в течение 10 месяцев кормили архатом. В итоге в организме мышей, отобранных для исследования, было отмечено замедление процесса старения. Ученые считают, что результаты которые получены у мышей могут вполне подходить и для людей.

Кроме того, китайские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу архата удлинит жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток.