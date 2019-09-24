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Ученые нашли фрукт, замедляющий старение человека 

Стерлеград 1 час назад
Ученые нашли фрукт, замедляющий старение человека
Фото: РИА Новости
Китайские ученые установили, что употребление фрукта под названием архат, позволяет замедлить старение.
Оказывается, что этот редкий фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, которые выступают предшественниками клеток крови, а также помогает регенерации.
По сообщению «Лента.ру», ученые провели опыты на мышах, которых в течение 10 месяцев кормили архатом. В итоге в организме мышей, отобранных для исследования, было отмечено замедление процесса старения. Ученые считают, что результаты которые получены у мышей могут вполне подходить и для людей.
Кроме того, китайские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу архата удлинит жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток.
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Наука , Lenta.ru
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