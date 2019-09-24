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Опасно ли ЭКО на самом деле 

Рамблер 6 часов назад
Не у всех женщин получается забеременеть естественным путем. В таким случае кто-то прибегает к услугам суррогатной матери, а кто-то решается на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Врачи говорят, что чаще в клиники обращаются женщины за 30. В России это считается поздней беременностью и требует пристального внимания. Однако от осложнений никто не застрахован, поэтому, перед процедурой нужно посетить врачей и пройти обследования.

Проблемы с печенью

Очень часто невозможность забеременеть происходит из-за гормонального сбоя. Тогда женщинам назначают определенную терапию. Дело в том, что дополнительный прием гормонов сильно влияет на печень, которая помогает в их выработке. Именно поэтому, если вы решили сделать процедуру после приема препаратов, не стоит торопиться.

Заболевания щитовидной железы

Для того, чтобы в женском организме созрели яйцеклетки, происходит их гиперстимуляция. От этого страдает щитовидная железа. Опять же, из-за гормональной нагрузки может произойти аутоиммунный тиреоидит. Наибольшая вероятность столкнуться с этой болезнью у тех, кто раньше страдал от проблем с щитовидной железой. Среди симптомов — непереносимые жары, чувствительность к свету, быстрая утомляемость, бессонница и тахикардия. Если не лечить первое заболевание, то может произойти осложнение и появится гипотериоз.

Онкология

Согласно исследованиям, в первые три года после ЭКО повышается вероятность проявления рака груди и яичников. Это объясняется тем, что появляется много яйцеклеток, из которых может образоваться опухоль. Из-за повышения уровня эстрогенов в крови вырастает риск рака молочной железы. Чаще всего специалисты настаивают на УЗИ, сдаче анализов и выявления маркера, который называют предвестником рака молочной железы.
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