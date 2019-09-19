Врач рассказал, как уснуть за минуту

Американский врач и общественный деятель Эндрю Вайль предложил методику дыхания, которая позволит уснуть, по его словам, за считанные минуты. Это прием он опубликовал на своем сайте.

Методика называется «4-7-8». Она состоит из дыхательных упражнений и особой техники.

Согласно его методике, необходимо сесть с прямой спиной, поместить кончик языка к небу, вдохнуть через рот, затем через нос в течение четырех секунд. Затем следует задержать дыхание, сосчитав до 7 секунд. После этого нужно выдохнуть через рот, создавая свистящий звук в течение 8 секунд.

По словам врача, важное в технике — выдержать точное соотношение 4-7-8. Вайль посоветовал применять эту практику каждый день и, как он утверждает, в скором времени проблемы со сном исчезнут.