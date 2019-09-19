В борьбе с депрессией поможет древняя игра

В борьбе с депрессией поможет древняя китайская игра

Новое исследование американских и китайских ученых говорит о том, что игра в древнюю китайскую игру маджонг может укрепить психическое здоровье и избавить от депрессии. Работа опубликована в журнале Social Science & Medicine.

Специалисты Китайского университета науки и технологии Хуажонг провели исследование, участие в котором приняли почти 11 тысяч человек от 45 лет и старше. Ученые сопоставляли показатели психического здоровья с разными видами культурного досуга — например, игрой в маджонг, спортивными занятиями, социальными мероприятиями, волонтерством и т.д.

Участие во всех мероприятиях улучшило психическое здоровье участников. Однако наиболее полезной оказалась игра в маджонг. Было установлено, что городские жители, регулярно игравшие в эту популярную стратегию, реже страдают от депрессии.

Маджонг — китайская азартная игра с игральными костями для четырех человек. Ее цель — набрать как можно большее количество очков, собрав ценную комбинацию из заданного количества костей. От игроков требуется опыт, хорошая память, наблюдательность. Игра популярна в Китае, Японии и других странах Азии.