Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В борьбе с депрессией поможет древняя китайская игра 

Medical Note 2 часа назад
В борьбе с депрессией поможет древняя игра
Фото: Medical Note
Новое исследование американских и китайских ученых говорит о том, что игра в древнюю китайскую игру маджонг может укрепить психическое здоровье и избавить от депрессии. Работа опубликована в журнале Social Science & Medicine.
Специалисты Китайского университета науки и технологии Хуажонг провели исследование, участие в котором приняли почти 11 тысяч человек от 45 лет и старше. Ученые сопоставляли показатели психического здоровья с разными видами культурного досуга — например, игрой в маджонг, спортивными занятиями, социальными мероприятиями, волонтерством и т.д.
Участие во всех мероприятиях улучшило психическое здоровье участников. Однако наиболее полезной оказалась игра в маджонг. Было установлено, что городские жители, регулярно игравшие в эту популярную стратегию, реже страдают от депрессии.
Маджонг — китайская азартная игра с игральными костями для четырех человек. Ее цель — набрать как можно большее количество очков, собрав ценную комбинацию из заданного количества костей. От игроков требуется опыт, хорошая память, наблюдательность. Игра популярна в Китае, Японии и других странах Азии.
Какие болезни возникают из-за нервов
Medical Note: последние новости
У внутриматочной спирали нашлось еще одно преимущество У внутриматочной спирали нашлось еще одно преимущество Обнаружен простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта Обнаружен простой способ снизить в два раза риск инфаркта и инсульта Батарейка прожгла дыру в пищеводе двухлетней девочки Батарейка прожгла дыру в пищеводе двухлетней девочки
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры умерли в один день от одного диагноза
Сестры умерли в один день от одного диагноза
6 полезных привычек для долголетия
6 полезных привычек для долголетия
Врач рассказал, как уснуть за минуту
Врач рассказал, как уснуть за минуту
Как правильно делать ингаляции при простуде
Как правильно делать ингаляции при простуде
Почему опасно жить в однокомнатных квартирах
Почему опасно жить в однокомнатных квартирах4
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кому угрожает барическая пила
02:56
Кому угрожает барическая пила
Наука ЗОЖ
Какая связь между ЭКО и онкологией
01:25
Какая связь между ЭКО и онкологией
ЗОЖ Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение