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Грозит ли России эпидемия онкологических болезней 

Рамблер 4 часа назад
Видео разъясняет, может ли возникнуть в стране эпидемия рака. На днях директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что из-за дефицита лекартст для лечения рака число смертей возрастёт на 20-30 процентов. Соответствует ли это действительности? И как обстоит дело с медикаментами сейчас? Обо всё рассказывает ролик.
Наука , Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ , Новости , Алексей Масчан
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