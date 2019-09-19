Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы

Ученые заявили о «гриппе», способном убить 80 млн человек

Пандемию может вызвать новый вирус, который в считанные дни способен распространиться по миру. Об этом сообщили ученые Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) в своем ежегодном отчете, подготовленном с помощью экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам специалистов, реальную угрозу для человечества представляют новые гриппоподобные штамы, которые способные распространяться по миру с бешеной скоростью. Подобным вирусам нужно всего от 36 до 50 часов, чтобы заразить около 80 млн человек по всей планете.

Ученые предупредили, что некий патоген в дыхательных путях, похожий на "испанку", может за раз убить до 50 млн человек, и при этом нанести мировой экономике до 5% убытков.

В числе самых опасных вирусов ученые назвали также вирусы Эболу, Зику и Дэнге, а также супербактерии, которые для людей со слабым иммунитетом становятся смертельными. Они стали опасными для человека, потому как устойчивы к антибиотикам.

При этом, по мнению ученых, человечество не готово к подобным угрозам, потому как правительства игнорируют проблему и не замечают отчетов организации. А вирусы тем временем могут распространяться еще быстрее из-за того, как легко люди сейчас перемещаются по миру.