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Ученые заявили о «гриппе», способном убить 80 млн человек 

Рамблер 1 час назад
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Фото: depositphotos.com
Пандемию может вызвать новый вирус, который в считанные дни способен распространиться по миру. Об этом сообщили ученые Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) в своем ежегодном отчете, подготовленном с помощью экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По словам специалистов, реальную угрозу для человечества представляют новые гриппоподобные штамы, которые способные распространяться по миру с бешеной скоростью. Подобным вирусам нужно всего от 36 до 50 часов, чтобы заразить около 80 млн человек по всей планете.
Ученые предупредили, что некий патоген в дыхательных путях, похожий на "испанку", может за раз убить до 50 млн человек, и при этом нанести мировой экономике до 5% убытков.
В числе самых опасных вирусов ученые назвали также вирусы Эболу, Зику и Дэнге, а также супербактерии, которые для людей со слабым иммунитетом становятся смертельными. Они стали опасными для человека, потому как устойчивы к антибиотикам.
При этом, по мнению ученых, человечество не готово к подобным угрозам, потому как правительства игнорируют проблему и не замечают отчетов организации. А вирусы тем временем могут распространяться еще быстрее из-за того, как легко люди сейчас перемещаются по миру.
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Наука , ВОЗ
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