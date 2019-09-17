Медики назвали самые наследуемые виды рака

Ученые выяснили, какие виды онкологических заболеваний чаще всего наследуются генетически.

Так, специалисты Американской ассоциации по борьбе с раком отмечают, что только 5-10% всех опухолей связаны с мутациями генов. В остальных случаях они возникают из-за образа жизни человека или других внешних факторов.

При этом чаще всего по наследству передаются онкологические заболевания репродуктивных органов (молочной железы и яичников) и рак пищеварительной системы. Эти заболевания можно выявить и на ранних стадиях с помощью генетических тестов.

Ученые объяснили, что "семейный рак" обычно проявляется в молодом возрасте, так как мутировашая клетка живет в организме с рождения. Злокачественной она может стать при воздействии вредных привычек, неправильного питания и образа жизни человека с опасной предрасположенностью.