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Медики назвали самые наследуемые виды рака 

Рамблер 5 часов назад
Ученые выяснили, какие виды онкологических заболеваний чаще всего наследуются генетически.
Так, специалисты Американской ассоциации по борьбе с раком отмечают, что только 5-10% всех опухолей связаны с мутациями генов. В остальных случаях они возникают из-за образа жизни человека или других внешних факторов.
При этом чаще всего по наследству передаются онкологические заболевания репродуктивных органов (молочной железы и яичников) и рак пищеварительной системы. Эти заболевания можно выявить и на ранних стадиях с помощью генетических тестов.
Ученые объяснили, что "семейный рак" обычно проявляется в молодом возрасте, так как мутировашая клетка живет в организме с рождения. Злокачественной она может стать при воздействии вредных привычек, неправильного питания и образа жизни человека с опасной предрасположенностью.
Наука , Видео
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