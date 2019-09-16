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Признаки мужчины с низким тестостероном 

Рамблер 1 час назад
Половой гормон тестостерон обычно связывают с мужчинам, но он есть и у женщин. Низкий уровень тестостерона сильно отражается на внешности мужчины, поэтому распознать его можно невооруженным глазом.

Женоподобное тело

Когда у мужчины развивается гинекомастия — увеличение груди, значит, что у него есть проблемы с половыми гормонами. В это же время начинают худеть плечи и толстеть бедра. В таком случае ему необходимо обратиться к врачу, чтобы не запустить свое здоровье.

Пассивность в обществе

Если мужчина неожиданно стал интравертом, это — повод задуматься. Когда человек становится апатичным, пассивным и не проявляет себя в обществе, это признак низкого тестостерона. Очень часто мужчина может впасть в депрессию и начать жаловаться на нереализованные мечты.

Проблемы с эрекцией

Тестостерон стимулирует ткани половых органов для производства оксида азота. Если этих веществ в организме не хватает, начинают проблемы с эрекцией. Помимо гормона на дисфункцию влияет курение, повышенный уровень холестерина и проблемы с щитовидной железой.

Уменьшение мышечной и костной массы

Тестостерон играет значительную роль в наращивании мышц. Когда мужчина не занимается, его мускулы становятся заметно меньше. Кроме того, из-за этого у человека могут появиться жировые отложения, которые влияют на изменение фигуры.

Снижение уровня энергии

Низкий тестостерон приводит к уменьшению уровня энергии. Человек начинает чувствовать усталость даже после долгого сна или отдыха. У него уменьшается интерес к физической нагрузке и любой подвижности. Кроме того, у мужчин пропадает желание физической близости с женщиной, он становится пассивен.
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