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У внутриматочной спирали нашлось еще одно преимущество 

Medical Note 1 час назад
У внутриматочной спирали нашли еще один плюс
Фото: Medical Note
Специалисты из Медицинской школы Университета Колорадо установили, что использование внутриматочной спирали (ВМС) для контрацепции снижает риск развития рака яичников у женщин на 15-32%. Исследование опубликовано в журнале Obstetrics and Gynecology.
Противораковым эффектом обладают как гормональные, так и негормональные ВМС, выяснили ученые. Они связывают это с тем, что спираль «борется» с высоким уровнем эстрогена, который, как известно, увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы и яичников.
Кроме того, спираль обладает местным воспалительным действием, что активизирует иммунные клетки, сдерживающие развитие рака.
Внутриматочная спираль — это контрацептив, который вводится в полость матки и препятствует прикреплению на ее слизистую оплодотворенной яйцеклетки. ВМС признана одним из наиболее эффективных видов контрацепции, ее эффективность оценивается в 99%.
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