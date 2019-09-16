У внутриматочной спирали нашли еще один плюс

У внутриматочной спирали нашлось еще одно преимущество

Специалисты из Медицинской школы Университета Колорадо установили, что использование внутриматочной спирали (ВМС) для контрацепции снижает риск развития рака яичников у женщин на 15-32%. Исследование опубликовано в журнале Obstetrics and Gynecology.

Противораковым эффектом обладают как гормональные, так и негормональные ВМС, выяснили ученые. Они связывают это с тем, что спираль «борется» с высоким уровнем эстрогена, который, как известно, увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы и яичников.

Кроме того, спираль обладает местным воспалительным действием, что активизирует иммунные клетки, сдерживающие развитие рака.

Внутриматочная спираль — это контрацептив, который вводится в полость матки и препятствует прикреплению на ее слизистую оплодотворенной яйцеклетки. ВМС признана одним из наиболее эффективных видов контрацепции, ее эффективность оценивается в 99%.