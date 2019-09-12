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Врачи объяснили, как россиянам пережить резкую смену погоды 

Рамблер 1 час назад
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев, объяснил СМИ, что все люди переносят резкую смену погоды по-разному.
"Любая перемена климата всегда вызывает у людей несбалансированной регуляции сосудистого тонуса определенную реакцию. Некоторым хватает их возможностей компенсации и у них этот период проходит спокойно. А у некоторых проявляется достаточно ярко в сосудистых реакциях", — объяснил Конев.
Людям, которые чувствуют, что переменчивая погода негативно сказывается на их самочувствии, стоит принять соответствующие меры.
"Прежде всего, необходимо в первые два дня аккуратнее отнестись к физическим нагрузкам и к прогулкам на улице в целом… Пора доставать более теплую одежду и одеваться по погоде. Пожилым людям рекомендую посоветоваться с доктором, может быть стоит изменить дозировки лекарственных препаратов. Но самим не стоит заниматься коррекцией…", — рассказал врач.
Напомним, что в конце недели ожидается резкое похолодание в ряде субъектов РФ.
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Наука , Видео , Юрий Конев
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