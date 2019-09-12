Названы способы пережить резкую смену погоды

В конце текущей недели в ряде субъектов РФ ожидается резкое похолодание, об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина «Российской газете».

По словам метеоролога, понижение температур будет наблюдаться на севере Центрального округа (11-17 градусов), в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Карелии, где дневная температура опустится до 10-15 градусов и будет сопровождаться продолжительными дождями.

Кроме этого, снижение температуры произойдет в Кемеровском, Новосибирском и Томском регионах — здесь температура воздуха ночью опустится до -1 градуса. В Приморье заморозки достигнут -2 градусов, а в Иркутской области ночные температуры составят -5 градусов.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал, как резкий переход к осенней погоды отразится на россиянах и, каким правилам нужно следовать, чтобы избежать негативных последствий.

«Любая перемена климата всегда вызывает у людей несбалансированной регуляции сосудистого тонуса определенную реакцию. Некоторым хватает их возможностей компенсации и у них этот период проходит спокойно. А у некоторых проявляется достаточно ярко в сосудистых реакциях. Прежде всего, необходимо в первые два дня аккуратнее отнестись к физическим нагрузкам и к прогулкам на улице в целом. А вообще как говорят англичане: «Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда». Пора доставать более теплую одежду и одеваться по погоде. Пожилым людям рекомендую посоветоваться с доктором, может быть стоит изменить дозировки лекарственных препаратов. Но самим не стоит заниматься коррекцией», — рассказал Конев.

Ранее сообщалось, что иранские медики призывают есть несоленые сырые орехи для лучшей работы сердца. Профессор Конев в эфире НСН пояснил, поможет ли это прожить до 100 лет.