Генетические мутации, ставшие обыденностью

Генетические мутации человека, ставшие обыденностью

Разнообразие людей на Земле обеспечивается большим количеством генов. Есть мутации, которые полезны для человека. Журналисты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают о редких генах, которые в настоящее время стали обыденностью.

На земле существует только 8% людей, у которых голубой цвет глаз. Стоит отметить, что это мутация, которая сделала человека очень красивым. Изначально у всех людей цвет глаз был карий. Но после того, как в количестве пигмента произошли мутационные изменения, оттенок коричневого при помощи радужки стал голубым. Если мутацию остановить, то цвет снова поменяется на карий.

Современные люди активно применяют молоко в приготовлении продуктов, да и просто употребляют его практически каждый день. Млекопитающие, в отличии от человека, перестают пить молоко, когда становятся зрелыми. Организм перестаёт переваривать молоко. Несколько тысяч лет назад люди начали одомашнивать животных, дающих молоко. Мутации на генном уровне позволили человеку без проблем переваривать его. Интересным остается факт, что одомашнивание животных одновременно происходило на европейской части и в Индии.

Рыжий цвет волос считается очень редким. Он имеется только у 4% людей. В Европе люди с таким волосом рождаются намного чаще. Ученые считают, что человек таким способом реагировал на недостаток солнечного света. После проведенных исследований удалось установить, что организм человека очистил себя от мутаций, находясь в изоляции. Иногда рыжих людей называют «поцелованные огнем».

На земле есть несколько народов, которые тяжело переносят алкоголь. Большая часть из них проживает в северо-восточной Азии. Генетическая мутация характерна тем, что при попадании спиртного в организм, кожа начинает покрываться красными пятнами. Печень данных людей не может оперативно расщеплять спиртовые ферменты, что приводит к резкой реакции организма.

Также стоит указать, что у жителей Азии алкоголь в организме переваривается не полностью. Соответственно, токсичные веществ накапливаются, что приводит к ухудшению самочувствия. При постоянном употреблении спиртного, человек может получить тяжелое заболевание и, в конечном счете, умереть.