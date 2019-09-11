Почему на Западе объявили «кризис сперматозоидов»

Видимо, на Западе все не так радужно, как кажется многим россиянам. Вот, например, не так давно ученые объявили «кризис семенной жидкости».

Так, ученые Еврейского университета в Иерусалиме подтвердили, что в развитых странах мужчины выделяют гораздо меньше семенной жидкости по сравнению с показателями 40-летней давности. Причем эксперты собирали данные среди здоровых трудоспособных мужчин, военнослужащих или студентов.

Проанализировав 185 работ на эту тему, ученые выяснили, что в западных странах количество семенной жидкости у мужчин уменьшилось на 52% с 1973 по 2011 год. Но еще более неутешительный факт говорит о том, что количество сперматозоидов в ней уменьшилось на целых 60%.

Неожиданным стало то, что такой печальной тенденции не наблюдается в других частях мира. Так, в Азии, Южной Америке или Африки показатели не понесли значительных изменений.

Эксперты по репродуктивности принялись изучать пугающую статистику. Они отметили, что есть целый ряд факторов, влияющих на количество сперматозоидов. В частности, при избыточном весе, болезнях и стрессе яички выделяют намного меньше сперматозоидов, чем обычно, или и вовсе не продуцируют «продолжателей рода».

Таким образом, специалисты связывают такое резкое снижение показателей с тем, что у мужчин в последние десятилетия стало слишком много стрессов, а также более остро встала проблема ожирения.

Еще один фактор — частота эякуляции. Чем чаще мужчина эякулирует, тем больше сперматозоидов успевает накопиться в его организме.

«Сейчас мы предполагаем, что в западных развитых странах мужчины эякулируют чаще, чем это было 40 лет назад», — объясняет директор Центра репродуктивной медицины и андрологии Университетской клиники Мюнстера Штефан Шлатт.

Следующий фактор, который мог повлиять на «кризис сперматозоидов» — окружающая среда. Ухудшение ее условий влияет и на качество семенной жидкости.

Например, ученые ранее доказали, что пагубными для мужской фертильности становятся два химических DEHP и PCB153. Фталат DEHP используют как смягчающий элемент для пластика, но он попадает в организм человека с пищей. А вот PCB153 нашли во многих жирных продуктах питания.