Почему с возрастом мы набираем вес, и как это остановить

Скорее всего вы замечали, что стройных пожилых людей можно встретить не часто. Обычно, чем старше человек становится, тем он тучнее. Но почему на самом деле с годами люди набирают ненужные килограммы?

Дело касается липидного обмена, которым называют процесс расщепления, вывода и запаса жира в жировых клетках. Но вот только до сих пор ученые не могли точно сказать, меняется ли с годами скорость липидного обмена.

Так, специалисты из Каролинского института в Швеции в попытках ответить на этот вопрос следили за скоростью липидного обмена у 54 мужчин и женщин в течение 16 лет. Ученые наблюдали, как распределяется углерод-14 в жировой ткани людей.

Анализ показал, что у всех участников эксперимента с годами постепенно снижалась скорость липидного обмена. Жиры выводились гораздо медленнее.

И если участники не урезали с годами свой рацион, то их вес увеличился в среднем на 20% от начального показателя. Таким образом, ученые выяснили, что вес мы набираем с возрастом, потому как годы замедляют вывод липидов из организма.

"Полученные данные впервые показывают, что изменением массы тела с возрастом управляют процессы в жировой ткани вне зависимости от прочих факторов. Наша находка сможет открыть новые пути лечения ожирения", — объяснил главный автор научной статьи профессор Петер Арнер.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что для удержания веса с возрастом, надо постепенно уменьшать количество калорий, при этом увеличивая физические нагрузки.