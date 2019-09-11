Ученые выяснили, как обратить старение человека

Группа ученых из США и Канады выяснила, что рекомбинантный гормон роста человека rhGH способен обратить эпигенетическое старение у людей.

Во время исследования добровольцам давали гормоны роста DHEA, а еще лекарства, предотвращающие диабет, — он может развиваться как побочный эффект от препарата. Спустя год исследователи заметили, что у семерых из девяти участников эксперимента уменьшились жировые отложения в тимусе — органе, где созревают иммунные клетки Т-лимфоциты.

В конце концов результаты анализов показали, что все добровольцы помолодели на два года с точки зрения биологии.