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Ученые выяснили, как обратить старение человека 

Рамблер 8 часов назад
Ученые выяснили, как обратить старение человека
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из США и Канады выяснила, что рекомбинантный гормон роста человека rhGH способен обратить эпигенетическое старение у людей.
Во время исследования добровольцам давали гормоны роста DHEA, а еще лекарства, предотвращающие диабет, — он может развиваться как побочный эффект от препарата. Спустя год исследователи заметили, что у семерых из девяти участников эксперимента уменьшились жировые отложения в тимусе — органе, где созревают иммунные клетки Т-лимфоциты.
В конце концов результаты анализов показали, что все добровольцы помолодели на два года с точки зрения биологии.
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