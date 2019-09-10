Найден механизм, способный победить СПИД и рак

Команда ученых обнаружила механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД. Об этом заявили в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ).
Такое открытие сделала команда российских, британсских, швейцарских, финских и американских ученых.
"Открытие этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия… Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.)", — приводят в ЮУрГу слова профессора Олега Ракитина, участвовавшего в исследовании.
Ученые пояснили, что суть механизма в том, что, когда обнаруженное противовирусное органическое соединение попадает в организм, из молекулы вируса "выводится" атом цинка, что приводит к деактивации вируса.
При этом такой механизм может деактивировать и раковые клетки.
"С самого начала наиболее перспективным направлением исследования нам казалось изучение противораковой активности данного класса соединений, однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека", — говорится в релизе.