Найден механизм, способный победить СПИД и рак

Ученые нашли механизм, способный обезвредить СПИД и рак

Команда ученых обнаружила механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД. Об этом заявили в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ).

Такое открытие сделала команда российских, британсских, швейцарских, финских и американских ученых.

"Открытие этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия… Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.)", — приводят в ЮУрГу слова профессора Олега Ракитина, участвовавшего в исследовании.

Ученые пояснили, что суть механизма в том, что, когда обнаруженное противовирусное органическое соединение попадает в организм, из молекулы вируса "выводится" атом цинка, что приводит к деактивации вируса.

При этом такой механизм может деактивировать и раковые клетки.