Найден механизм, способный победить СПИД и рак

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Ученые нашли механизм, способный обезвредить СПИД и рак 

Рамблер 3 часа назад
Команда ученых обнаружила механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД. Об этом заявили в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ).
Такое открытие сделала команда российских, британсских, швейцарских, финских и американских ученых.
"Открытие этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия… Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.)", — приводят в ЮУрГу слова профессора Олега Ракитина, участвовавшего в исследовании.
Ученые пояснили, что суть механизма в том, что, когда обнаруженное противовирусное органическое соединение попадает в организм, из молекулы вируса "выводится" атом цинка, что приводит к деактивации вируса.
При этом такой механизм может деактивировать и раковые клетки.
"С самого начала наиболее перспективным направлением исследования нам казалось изучение противораковой активности данного класса соединений, однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека", — говорится в релизе.
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