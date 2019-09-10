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Человеческое сердце напечатали на 3D-принтере в США 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Человеческое сердце напечатали на 3D-принтере
Фото: depositphotos.com
Американские ученые напечатали на 3D-принтере миниатюрное человеческое сердце, которое имеет ту же структуру, что и настоящий орган. Для того, чтобы достичь такой идентичности, исследователи взяли у донора клетки сердечной мышцы. Об этом сообщил «Ридус».
По данным издания, сердце напечатали специалисты из Чикагской биотехнологической компании BIOLIFE4D. Они использовали биопластик, сделанный из соединений внеклеточного матрикса. Для получения полноценного органа ученые в начале создавали отдельные детали — желудочки, клапаны и т. д.
«Мы сделали важный шаг для создания искусственного органа, пригодного для трансплантации», — признались исследователи.
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