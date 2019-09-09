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Ученые нашли «ген лени» 

Рамблер 1 час назад
Американские ученые из Университета Миссури выяснили, что склонность к лени может определяться генами. Об этом пишет портал Medical Xpress.
Группа ученых в течение девяти лет изучала вопрос. В 2009 году специалисты вывели первое поколение крыс — 80 самцов и 80 самок, а потом скрещивали между собой самых активных и самых пассивных. Выяснилось, что в "ленивых" парах рождалось потомство со сниженной экспрессией гена, который регулирует уровень белка-ингибитора киназы. Это вещество замедляет протекание реакций и процессов в организме. Точно так же этот механизм работает и в человеческом организме.
Открытие поможет предупредить развитие заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни, например, например, ожирения, проблем с сердцем и сосудами, а также рака.
Наука , Видео
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