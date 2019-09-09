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Левши отличаются от правшей генетически 

Рамблер 2 часа назад
Левши отличаются от правшей генетически
Фото: depositphotos.com
Ученые из Оксфордского университета сумели обнаружить, что леворукость может иметь обусловлена генетически. В масштабном исследовании приняли участие 400 тысяч человек, из которых более 38 тысяч были левшами. Об этом пишет издание Brain.
Специалисты сравнили геномы людей и результаты компьютерной томографии и выяснили, что разница между правшами и левшами существует на самом деле. У левшей обнаружена более сильная связь между речевыми центрами обоих полушарий. Также у право— и леворуких людей не совпадают места расположения некоторых генов. Кроме того, ученые обратили внимание на то, что среди людей правшей примерно 90%, тогда как среди животных соотношение "сил" примерно одинаковое.
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