Процесс старения человека впервые обратили вспять

Международная группа ученых в ходе эксперимента впервые смогла затормозить и даже обратить вспять эпигенетическое старение человеческого организма.

Изначально исследователи намеревались найти способ восстановления тимуса. Этот орган иммунной системы с возрастом постепенно замещается жировой тканью.

Участникам давали средство из гормонов и антидиабетических препаратов, сообщает Aging Cell.

В результате количество Т-лимфоцитов, которые производит тимус, в их крови действительно выросло. Но обнаружился и дополнительный «побочный эффект»: у людей снизился эпигенетический возраст.

Данное понятие впервые предложил американский ученый Стив Хорват в 2013 году. Он выделил 353 участка ДНК, на которых с течением времени появляются или исчезают метильные метки. Чем больше метка, тем более старой признается клетка (и, соответственно, организм в целом).

Недавно Хорват расширил свои исследования: он выявил наборы эпигенетических меток, связанных с другими биологическими показателями возраста, например, составом крови.

Авторы новой научной работы, стремясь восстановить работу тимуса, набрали группу добровольцев в возрасте 51-64 лет. Им регулярно давали гормон роста, который стимулирует образование иммунных клеток. Но поскольку этот гормон также повышает риск развития диабета, участникам выдавали метморфин (средство против диабета) и противовоспалительное вещество дигидроэпиандростерон (ДГЭА).

Эксперимент продлился около года. У участников возникали некоторые побочные реакции, в том числе боль в суставах, но они не были настолько серьезны, чтобы прекратить испытания.

В результате, как уже говорилось выше, тимус частично восстановился, а биологический возраст участников оказался ниже, чем был на момент начала исследования.

В среднем, за двенадцать месяцев добровольцы помолодели на два года. При этом в первые девять месяцев они молодели сравнительно медленно, а в оставшиеся три месяца скорость данного процесса составила 6,5 лет/год.

Важно, что этот биологический возраст сохранился и спустя полгода после прекращения терапии.

Ученые пока не могут объяснить, с чем связана такая закономерность. «Омоложение» коснулось лишь иммунных клеток, так что невозможно утверждать, что весь организм участников исследования обновился. Но, тем не менее, это первый в науке случай, когда эпигенетическое старение удалось остановить.

Ранее ученые обнаружили, что мозг некоторых людей от природы не подвержен старению.