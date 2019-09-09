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Лежебоками рождаются: ученые обнаружили «ген лени» 

Мир24 4 часа назад
Лежебоками рождаются: ученые обнаружили «ген лени»
Фото: Мир24
Группа ученых из Университета Миссури (городе Колумбия на Среднем Западе США) обнаружила, что предрасположенность к лени может быть заложена в генах, сообщает портал Medical Xpress.
Для идентификации «гена лени» ученым из университета штата Миссури понадобилось целых девять лет напряженных научных изысканий. В 2009 году они получили первое поколение потомства 80 самцов и 80 самок крыс. В дальнейшем исследователи скрещивали между собой наиболее активных самцов и самок и наиболее малоподвижные пары.
В результате ученые смогли определить, что у «ленивых» грызунов наблюдалось значительное снижение экспрессии гена (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в РНК или белок), регулирующего уровень белка-ингибитора (вещество, подавляющие или задерживающих течение определенных процессов) киназы. Эта особенность также обусловлена генетическим материалом человека.
По словам руководителя исследовательской группы профессора Фрэнка Бута, открытие позволит заранее предотвратить развитие хронических заболеваний, связанных с сидячим образом жизни (ожирение, сердечнососудистые и онкологические заболевания), а не бороться с этими недугами, когда они уже развились.
Коррекция экспрессии генов — задача, которую медики уже решают, напомнил Бут.
Ранее психолог и арт-терапевт из Кыргызстана Светлана Нагорнова рассказала телеканалу «МИР 24», как отличить обычную лень от куда более серьезного недуга — депрессии.
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