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Почему одни люди переносят уколы лучше остальных 

Умная 1 час назад
Почему одни люди переносят уколы лучше других
Фото: pixabay
Любой укол — вещь неприятная. В течение жизни каждому человеку приходится выдерживать однократные инъекции или даже курсы уколов, назначаемые врачом. И кто из нас не думал, особенно в детстве, что было бы хорошо заменить шприц таблеткой? Однако далеко не всегда это возможно, поскольку разные болезни требуют разного вида лечения, а инъекция, как правило, действует намного быстрее, чем таблетка, которая должна пройти длинный путь по желудочно-кишечному тракту, прежде чем начнет растворяться и оказывать ожидаемое действие.
Так что от уколов никуда не деться, а если это так, то нужно изменить свое отношение к ним и сделать все возможное, чтобы снизить болезненные ощущения при введении иглы и лекарства.
Прежде всего, ученые отмечают сильный психологический эффект у некоторых людей, которые многократно усиливают болезненность этой процедуры именно из-за своего страха перед ней.
Психолог Центра нейрофизиологии Института медицины Арина Латова утверждает, что такое самовнушение может стать ряде случаев непреодолимым препятствием для инъекционного курса лечения:
«Я встречала пациентов, которые буквально окаменевали при виде шприца — у них учащалось дыхание, резко поднималось давление, случались спазмы мышц, так что ввести иглу было буквально невозможно. Помочь таким людям может психотерапия — несколько сеансов снимут страх и успокоят больного».
Существует и более объективное негативное восприятие укола, когда болезненность вызвана индивидуальной непереносимостью какого-то лекарства. В этом случае непереносимость нужно своевременно выявить и исключить такие лекарства в жидкой форме, заменив их пусть даже менее эффективными, но таблетками.
Исследования болезненности инъекций и реакция на определенные препараты выявлялась в ряде экспериментов, которые проводились специалистами Российского национального медицинского центра по реабилитации. Выяснилось, что ряд препаратов у многих пациентов (от 50 до 85 процентов) вызывает сильную болезненную реакцию. К таким препаратам относятся: инъекции полиоксидония, магнезия и актовегин, деринат, многие витамины, вводимые внутримышечно, прозерин, анальгин с папаверином, кокарбоксилаза, цефазолин, пенициллин, но-шпа, дротаверин, спазмолгон, диклофенак, вольтарен, мовалис, мелоксикам, никотиновая кислота и некоторые другие.
Особенно «больные» лекарства разводят новокаином для снижения болезненного действия, однако препараты при этом снижают свою эффективность.
Многое зависит и от врача или медсестер, которые делают уколы. Не зря же говорят, что у некоторых медиков рука легкая, а бывает и так, что не даются уколы, хотя в остальном медработник может быть вполне опытен.
Осложнения от неаккуратно или неудачно сделанного укола могут быть очень серьезные. Известны случаи, когда на месте укола развивался абсцесс, требующий в дальнейшем даже оперативного вмешательства, что влекло, в свою очередь, серию новых инъекций.
Чтобы свести болезненность при уколе к минимуму, нужно правильно выбрать место внутримышечной инъекции — это верхненаружный квадрант (не квадрат!) ягодицы, где мускулатура хорошо развита и есть возможность создания депо препарата с последующим его всасыванием. Это место называется точка Галло. При такой локализации инъекции крайне мала вероятность попасть в крупный сосуд или седалищный нерв. А болезненность вообще сведена к возможному минимуму.
Важно выбрать острую и длинную иглу для инъекции, это поможет снизить болезненность при ее введении. Повторный укол лучше не делать в ту же область, достаточно немного сместить выбранную точку. Если лекарство вводить слишком быстро — болезненность усиливается, если слишком медленно — может образоваться шишка или припухлость, которая будет очень долго рассасываться. Перед инъекцией можно немного нагреть и расслабить место укола. Это облегчит процесс введения иглы и всасывания лекарства. После укола можно ослабить неприятные ощущения с помощью спиртового компресса или йодной сетки.
Врач может посоветовать применять препараты, снимающие отечность и обладающие обезболивающим, противовоспалительным и регенерирующим действием. Помогут снять боль медовые лепешки: смешайте ложку меда, один яичный желток и ложку сливочного масла, добавьте немного муки. Такие лепешки можно прикладывать к больному месту несколько раз в день. А если боль при уколе небольшая и все страхи вызваны психологическими причинами, стоит помнить, что небольшую боль вынести может каждый человек — во имя крепкого здоровья!
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