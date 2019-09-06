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Доказано существование гена, отвечающего за лень 

Собака.ru + ещё 1 7 часов назад
Доказано существование гена, отвечающего за лень
Фото: Собака.ru
Теперь есть, чем оправдаться: профессор Мичиганского университета в США Фрэнк Бут доказал наличие гена, отвечающего за лень. Как выяснилось, на физическую активность влияет ген альфа-ингибитора протеинкиназы. Пока только у мышей, но ученый не исключает — он может быть и у людей.
Для того, чтобы выявить это, Бут еще в 2009 году задействовал в эксперименте по 80 самцов и самок крыс. Активные и пассивные особи помещались отдельно для воспроизведения потомства с целью определить, есть ли отличия в их генетическом составе. Как оказалось, ген альфа-ингибитора протеинкиназы у «ленивых» встречался гораздо реже.
«Исследование показало нам, что гены играют определенную роль в отсутствии физической активности. Поскольку бездействие ведет к хроническому заболеванию, мы хотели определить, какие гены на это влияют, и обнаружили один — ген альфа-ингибитора протеинкиназы. Отсутствие физической активности способствует развитию более 40 хронических заболеваний. Помочь предотвратить их способно понимание факторов, влияющих на активность», — сказал Бут.
Напомним, ранее ученые из Оксфорда совместно со специалистами Американской ассоциации психологов нашли связь между музыкальными предпочтениями и интеллектом. Так, фанаты рэпа оказались глупее любителей джаза, а классическая музыка гораздо положительнее влияет на развитие человека. А еще американские ученые впервые за всю историю исследования вируса иммунодефицита человека смогли удалить его из зараженного организма.
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