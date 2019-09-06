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Ученые научились манипулировать клетками крови 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Ученые научились манипулировать клетками крови
Фото: РИА Новости
Ученые из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Университета Оулу (Финляндия) провели совместные исследования по изучению взаимодействия клеток крови, контролируемого извне оптическим лазерным пинцетом. Полученные результаты важны для разработки новейшей медицинской парадигмы — адресной доставки лекарственных препаратов, а так же для иммунотерапии, создания искусственной крови и других направлений биомедицины. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Scientific Reports".
Ученые активно исследуют взаимодействие эритроцитов — клеток крови — с целью использования последних в качестве "естественного" транспорта для адресной доставки лекарственных препаратов. В случае успеха разрабатываемая методика позволит осуществлять транзит лекарств, размещенных на поверхности эритроцитов, непосредственно в области биотканей, пораженных заболеванием.
Данная идея претендует на роль новейшей парадигмы в медицине. Однако для окончательных выводов и практической реализации метода ученым не хватает исследований по влиянию наночастиц, входящих в состав лекарственных препаратов, на поведение эритроцитов как фактора потенциального воздействия на здоровье человека.
Исследование впервые показало полноценную возможность изучать взаимодействие эритроцитов в присутствии различных наночастиц, когда исследователь способен манипулировать клетками и управлять их взаимодействием желаемым способом.
"Мы использовали, в частности, оптический лазерный пинцет (метод, удостоенный Нобелевской премии 2018 года), а также фазовую и электронную микроскопию. Оптический лазерный пинцет позволяет создавать условия для взаимодействия клеток крови, которые невозможно наблюдать в обычных условиях. Комбинация методов дает возможность измерять воздействие тех или иных наночастиц на взаимодействие эритроцитов", — рассказал РИА Новости профессор НИЯУ МИФИ и Университета Оулу Игорь Меглинский.
В ближайшем будущем ученые, помимо совершенствования технологии, планируют существенно расширить круг решаемых задач: исследовать свойства клеток крови в присутствии аллергенов и различных наноматериалов (лекарственных препаратов, токсичных веществ, ядов) при воздействии электромагнитным излучением, при различных заболеваниях и патологиях, в задачах иммунотерапии, а также для создания искусственной крови.
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Наука , Игорь Меглинский , МИФИ , РИА Новости
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