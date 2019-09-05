Бактерия, которая может уничтожить человечество

Бактерия, которая может за сутки погубить человечество

Иммунитета к этой бактерии нет ни у людей, ни у животных, а живет она практически везде: на всех континентах и материках.

Речь идет о спорообразующей палочке Clostridium Botulinum, которая вызывает ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Всего четыре килограмма этого яда может стереть с лица Земли все человечество.

Живет Clostridium Botulinum буквально везде, отлично приспосабливаясь к условиям среды, которая ее окружает. Ни арктический холод, ни морская соленая вода, ни палящий зной пустынь ее не пугают. У человека есть лишь одна защита от заражения: желудочный сок, убивающий развитие бактерии. Правда, если образование спор уже началось, остановить его крайне сложно.

Лишь одного укуса пищи, зараженной палочкой ботулизма, хватит, чтобы подцепить заболевание и скончаться в течение суток.