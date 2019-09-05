Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бактерия, которая может за сутки погубить человечество 

Рамблер 2 часа назад
Бактерия, которая может уничтожить человечество
Фото: depositphotos
Иммунитета к этой бактерии нет ни у людей, ни у животных, а живет она практически везде: на всех континентах и материках.
Речь идет о спорообразующей палочке Clostridium Botulinum, которая вызывает ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Всего четыре килограмма этого яда может стереть с лица Земли все человечество.
Живет Clostridium Botulinum буквально везде, отлично приспосабливаясь к условиям среды, которая ее окружает. Ни арктический холод, ни морская соленая вода, ни палящий зной пустынь ее не пугают. У человека есть лишь одна защита от заражения: желудочный сок, убивающий развитие бактерии. Правда, если образование спор уже началось, остановить его крайне сложно.
Лишь одного укуса пищи, зараженной палочкой ботулизма, хватит, чтобы подцепить заболевание и скончаться в течение суток.
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина снижения рождаемости в России
Названа причина снижения рождаемости в России
Названы самые пьющие страны Европы
Названы самые пьющие страны Европы
Женщина с мертвым мозгом родила дочь
Женщина с мертвым мозгом родила дочь
Гастроэнтеролог усомнился в большой пользе супов
Гастроэнтеролог усомнился в большой пользе супов
У кофе нашли еще одно ценное свойство
У кофе нашли еще одно ценное свойство
Видео
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Как избавиться от кровоточивости дёсен
03:22
Как избавиться от кровоточивости дёсен
Народная медицина ЗОЖ
5 признаков, что вы едите слишком много соли
00:34
5 признаков, что вы едите слишком много соли
Болезни и лекарства
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
02:52
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
00:28
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
Болезни и лекарства
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
14:53
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Болезни и лекарства
При каких заболеваниях противопоказана баня
03:29
При каких заболеваниях противопоказана баня
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение