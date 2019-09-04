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Самый длинный авиаперелет в мире: выдержит ли его человек 

Yellmed 3 часа назад
Выдержит ли человек самый длинный авиаперелет
Фото: pixabay
Австралийские эксперты выяснят, как себя будут чувствовать люди на протяжении 20 часов в воздухе. Экспериментальный полет получил название Project Sunrise, пишет turizm.ru.
В настоящий момент самый долгий в мире перелет — из Нью-Йорка в Сингапур, который выполняет компания Singapore Airlines. Он длится 18 часов 45 минут. Из Сиднея в Нью-Йорк люди будут лететь на час с лишним дольше.
20-часовой рейс опробуют в октябре этого года. В полет отправятся сорок человек: в основном это пилоты, сотрудники авиакомпании, но будет и несколько обычных пассажиров. Испытания проведут на Boeing 787-9.
Перед полетом участники эксперимента пройдут медобследование. За их состоянием будут наблюдать и на борту. Эксперты проанализируют реакцию систем организма на перелет, уровень физической активности. Учитываться будут потребление еды, напитков и ощущения, которые опишут сами пассажиры.
Пилоты во время полета пройдут обследование мозга: им на голову наденут прибор, снимающий электроэнцефалограмму. Медики оценят уровень их бдительности и другие показатели.
Целью долгого перелета авиакомпания называет сведение к минимуму задержек вылетов и гарантию уютных условий для пассажиров. Если рейс успешно пройдет тесты, регулярные перевозки пассажиров из Австралии в Нью-Йорк начнутся уже в 2022 году. Только выполнять суперполеты будет не Boeing 787-9, а лайнеры от Airbus или другие самолеты Boeing.
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Наука , Boeing
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