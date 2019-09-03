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Медики получили искусственную зубную эмаль 

Мир24 1 час назад
Медики получили искусственную зубную эмаль
Фото: Мир24
Китайские ученые получили искусственную эмаль, полностью имитирующую ее естественную структуру, сообщает Science Advances.
Зубная эмаль является самой твердой тканью в человеческом организме, однако после разрушения она не регенерируется и утрачивается навсегда. С такой проблемой решили бороться исследователи из Чжэцзянского университета. Им впервые удалось создать сложные структуры из кластеров фосфата кальция — максимально точную имитацию зубной эмали диаметром всего в 1,5 нанометра.
Ранее биологи из Великобритании, изучающие вопрос восстановления человеческих зубов, обнаружили набор молекул, которые ответственны за соответствующие процессы.
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