Медики получили искусственную зубную эмаль

Китайские ученые получили искусственную эмаль, полностью имитирующую ее естественную структуру, сообщает Science Advances.

Зубная эмаль является самой твердой тканью в человеческом организме, однако после разрушения она не регенерируется и утрачивается навсегда. С такой проблемой решили бороться исследователи из Чжэцзянского университета. Им впервые удалось создать сложные структуры из кластеров фосфата кальция — максимально точную имитацию зубной эмали диаметром всего в 1,5 нанометра.

Ранее биологи из Великобритании, изучающие вопрос восстановления человеческих зубов, обнаружили набор молекул, которые ответственны за соответствующие процессы.